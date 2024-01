Ulises Villegas, el alcalde Comas, denunció públicamente estar recibiendo amenazas de muerte por parte de sujetos desconocidos. El burgomaestre señaló que no es la primera vez que sucede y que no cederá a las presiones de los presuntos delincuentes.

Villegas informó que, el pasado 1 de enero, la comuna desalojó a más de 2 mil comerciantes informales del mercado Chacra Cerro y, a raíz de eso, dos hombres lo amenazaron a través de un video publicado en las redes sociales.

“No nos van a amedrentar porque debemos recuperar los espacios. Ellos no van a regresar a ocupar la zona pública. No me voy a esconder bajo un escritorio. Hay mafias que cobran cupos y peajes a quienes están en el comercio ambulatorio y están detrás de estas amenazas. Cuando ponemos orden y seguridad no les gusta a las personas del mal vivir”, señaló a Canal N.

Así mismo, el político comentó que tiene un plan para mejorar el espacio alrededor del mercado Chacra Cerro y aseguró que no dejará que los ambulantes vuelvan a tomar la vía del jirón León Pinelo.

Por último, el burgomaestre señaló que se están tomando todas las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la seguridad de sus vecinos. “Vamos a comprar cámaras de seguridad y chalecos antibalas para los serenos porque también debemos velar por la integridad de ellos”, concluyó.





