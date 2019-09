Tras la denuncia de Macarena Vélez contra Adolfo Bazán, salieron a la luz otras graves acusaciones y delaciones. Al abogado, quien ahora tiene impedimento de salida del país, se le imputan cargos por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y tocamientos indebidos.

En 2018, Joshelin Trauco, otra de las agraviadas, denunció que el abogado la violentó sexualmente, pero el caso quedó archivado luego de que Bazán pasara solo cuatro meses en prisión.

Un informe de ‘Magaly TV La Firme’ compartió imágenes de una cámara de seguridad de los exteriores del departamento de Bazán.

En la grabación se puede ver cómo el abogado, tras intercambiar números de teléfono, da un apretón de manos a los policías, a quienes la joven pedía auxilio conmocionada.

En conversación con el programa de espectáculos, Jorge Quispe, abogado que ayudó a Trauco, brindó más detalles de lo ocurrido aquel día.

“Encontré a un policía con su boina roja a la altura de un condominio, un señor sin polo y una chica que se aventaba a todos los carros. Yo paso y ella se avienta encima del auto. Me pedía que por favor la ayude porque le habían violado. Se sube y se sienta mi costado. “¡Sácame de acá!”, me dijo. Yo no sabía si avanzar o no. Viene el señor Bazán y lo que dice ella es cierto. Él la saca del vehículo, la jala y se la quiere llevar”, precisó

“'¿Tú tienes hijas?', me preguntó. Le dije que sí. “Ayúdame, me han violado”, me respondió. Le pregunté por qué no se lo dijo a los policías. Ella me dijo textualmente que Bazán ‘arregló’ con ellos”, agregó el conductor.

