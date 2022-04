La casa de Breña donde despachaba clandestinamente el presidente Pedro Castillo aún tiene muchas cosas por revelar. Uno de los visitantes a esa vivienda, en noviembre de 2021, había mantenido silencio todo este tiempo para evitar que el Congreso y la Fiscalía lo investiguen, y así no complicar con más al gobierno. Su puesto de alto funcionario despierta más sospechas sobre lo que realidad fue a hacer en esa vivienda.

Se trata de José Martín Dávila Pérez, viceministro de Electricidad en el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Un ingeniero mecánico de 37 años que asumió el puesto en octubre de 2021, durante la gestión del exministro Eduardo Gonzáles, y que tiene un lazo muy fuerte con Castillo por una razón: es cajamarquino y chotano al igual que el mandatario.

Visita a Sarratea

Hasta hoy solo se conocía de la visita de un alto mando del Ejecutivo gracias al seguimiento hecho por el dominical Cuarto poder. Juan Carrasco Millones acudió al inmueble como ministro de Defensa el 19 de noviembre de 2021 y ahora el Parlamento lo tiene en la mira.

Viceministro de Electricidad

Pero José Dávila había estado en el lugar nueve días antes. El viceministro llegó la noche del miércoles 10 de noviembre a la casa del pasaje Sarratea vistiendo una camisa blanca que llevaba el logo del Minem. Cuarto poder grabó su ingreso sin poder identificarlo. Pero este diario confirmó su identidad.

Dávila llegó solo minutos después de que lo hiciera el abogado Raymundo Valverde Ríos, el asesor de la comunidad de Aquia que se opone a las operaciones de la empresa Antamina en Áncash.

En la casa ya se encontraba la entonces gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), Jaqueline Perales Olano. Perales, también cajamarquina, tenía un puesto importante en la entidad que administra terrenos a nivel nacional.

¿Qué hacía el viceministro de Electricidad en una casa donde toda actividad pretendía ser secreta y a espaldas de la ley de Transparencia?

José Dávila llegó a la casa de Sarratea pasadas las 7:30 pm del miércoles 10 de noviembre del 2021. (Captura video Cuarto Poder)

Dávila se retiró de Sarratea pasadas las 8:00 pm. (Captura video Cuarto Poder)

Consultado por Perú21, el funcionario dijo que fue al inmueble por invitación de la familia Sánchez, que acogió a Pedro Castillo en esa casa durante la campaña y ya estando en el poder.

“Nunca me he reunido con el presidente Castillo en Sarratea. Asistí esa vez porque conozco a la familia hace ocho años, he sido invitado en varias oportunidades, pero esa vez fui a una cena y me retiré rápido porque tenía otras actividades”, declaró.

Dávila aseguró que no se cruzó en la casa con Valverde, a pesar de que se retiró minutos después de que el letrado dejara la vivienda.

Fuentes del Ministerio de Energía y Minas indicaron a este diario que, cuando Antamina anunció la suspensión de sus operaciones, el 31 de octubre pasado, Dávila Pérez comunicó al entonces ministro Gonzáles que conocía a Raymundo Valverde y fue el encargado de contactarlo para coordinar el levantamiento de las protestas en Áncash.

Valverde, además, ha reconocido que es abogado de Tania Peralta Sánchez, hermana del propietario de la casa de Breña, Alejandro Sánchez.

“Solo me encontré con la familia, no conversé con nadie más”, insistió Dávila. Sus explicaciones no convencen, el viceministro tiene mucho que explicar. No hay lonche gratis.

Tenga en cuenta

-José Dávila ha sido un asiduo visitante a Palacio de Gobierno. En marzo último se reunió hasta en tres ocasiones con Pedro Castillo.

-La fiscal anticorrupción Karla Zecenarro es quien investiga las visitas a la casa de Sarratea.

-La anterior fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, suspendió las investigaciones contra Castillo sobre las reuniones clandestinas en Breña hasta que culmine su mandato.