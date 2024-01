El suspendido fiscal Rafael Vela contó al equipo especial contra la corrupción del poder un episodio que sucedió en medio de las presiones que padecía desde el entorno de Patricia Benavides.

Vela indicó que, entre mayo y junio de 2023, cuando la Autoridad Nacional de Control (ANC) empezó a asediarlo, se enteró de que había una denuncia en su contra por lavado de activos que estaba en manos del fiscal supremo Miguel Vegas Vaccaro, entonces titular de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.

Declaración del fiscal Rafael Vela, recogida el 3 de diciembre de 2023.

Un ciudadano lo había denunciado por la compra de una propiedad en La Molina que ascendió a US$490,000, acusando que ese dinero era de supuestas coimas pagadas por la empresa Odebrecht.

Sin embargo, el dominical Cuarto Poder se contactó con este ciudadano llamado Víctor García Navarro, quien dijo que no conocía a Vela y que no había iniciado ninguna acción legal en su contra. “Ese sí es mi DNI, pero esa no es mi firma”, acotó.

Cuando en una cita, el entonces coordinador del equipo especial Lava Jato le reclamó a Vegas por qué ya llevaba más de un mes en reserva ese caso, este último le indicó que debía hablar con Benavides para que ordenara su archivamiento.

Declaración del fiscal Rafael Vela, recogida el 3 de diciembre de 2023.

“Tuve una entrevista en el despacho del fiscal Miguel Vegas Vaccaro solicitando me informe por qué esa denuncia estaba en secreto por más de un mes sin ser calificada y por el contrario se habían ampliado otros cargos y más delitos sin ningún elemento, a lo que me respondió que como mi relación con la fiscal de la Nación estaba muy mal, yo debía hablar con ella para pedirle que sea archivada y él procedería de acuerdo a lo que le dijera Patricia Benavides, a lo que yo atiné a retirarme diciéndole que no tenía nada que hablar con la fiscal de la Nación”, se lee en la declaración de Vela Barba que brindó el 3 de diciembre al fiscal Freddy Niño.

Seguidamente, el fiscal Vela indicó que habló con Benavides sobre lo que le comentó Vegas, y esta le aseguró que “eso no era cierto”.

Según el exjefe del equipo Lava Jato, Vegas Vaccaro archivó en julio pasado la denuncia tras difundirse el reportaje televisivo.

Fiscal Miguel Vegas Vaccaro.

En esta manifestación, el excoordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos conoció por primera vez que Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, confesó que su exjefa coordinó con el jefe de la ANC, Juan Antonio Fernández Jerí, para suspenderlo del cargo. Perú21 reveló esa confesión.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.