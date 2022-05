Flor Gómez Olano, la concuñada del presidente Pedro Castillo, sigue trabajando como si nada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el sector que –según la Fiscalía– fue capturado por una organización criminal que compromete al mandatario. Desde la Oficina de Talento Humano, área que dirige desde el 4 de febrero último con un sueldo de S/15,600, la profesora cajamarquina ha avalado la contratación de personajes cuestionados y sin experiencia para ocupar determinados cargos.

Un caso escandaloso es el de Diego Borja Cruzado, hermano del gobernador regional de Áncash, Henry Borja. Su nombramiento en la Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes sucedió el 19 de abril pasado, luego de sostener una reunión con Gómez Olano el 12 de abril, de acuerdo al registro de visitas del MTC.

Si bien Diego Borja es ingeniero civil, la familiar del mandatario pasó por alto que la Contraloría lo halló responsable de falta administrativa por no supervisar la reparación de la pista sobre la avenida Olivar en Huarmey, Áncash, cuando fue subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Huarmey, entre 2019 y 2020.

No solo eso. La designación de Borja Cruzado en ese puesto, cuyo sueldo supera los S/24,000, se concretó también después de que su hermano, la autoridad regional, visitara el 13 de marzo al entonces ministro Nicolás Bustamante.

Bustamante fue el encargado de firmar el nombramiento que, a todas luces, se muestra como un acuerdo de partes.

Borja, no obstante, duró solo unos días en el puesto. Dejó sus funciones tras hacerse público el lapidario informe de la Contraloría.

Sin criterio

La contratación de Saturnina Soriano Mallaupoma fue extraña. Soriano es una profesora de educación primaria nacida en Junín que suscribió dos órdenes de servicio para “la verificación y conciliación de los bienes propiedad del MTC”, según el OSCE. ¿Una maestra de escuela está apta para cumplir esa labor?

La docente visitó el 21 de febrero a Flor Gómez. Su primer contrato fue por S/8,000 y lo firmó el 4 de marzo, y la segunda orden salió el 29 de abril por S/10,000. ¿Qué justificaba un aumento en el salario por hacer la misma función?

Otro de los visitantes que consiguió contratar con el MTC fue Luis Rodríguez Condorhuacho, un joven de 22 años que no tiene títulos, según Sunedu.

Gómez lo recibió el 15 de febrero y solo seis días después consiguió una orden de servicio por S/4,000 por atender consultas ciudadanas a través de llamadas telefónicas, de acuerdo al OSCE. Unos días antes, ya con la concuñada presidencial en Talento Humano, Rodríguez ya había conseguido un contrato por similar monto.

Otro contratado en el MTC que, a todas luces, no reúne los requisitos para el cargo es Alexander Peralta Sánchez – chotano militante del partido Alianza para el Progreso (APP), que lidera César Acuña– es bachiller en Derecho, por una universidad no licenciada. Este fue reclutado en setiembre de 2021, bajo la gestión del exministro Juan Silva, como coordinador de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto del MTC, donde percibe S/8,000 mensuales.Lo que llama la atención es que Peralta también pasó, tiempo después, por la oficina de Flor Gómez.

Perú21 consultó con el área de prensa del ministerio si se tomará alguna medida con la concuñada presidencial pero no hubo respuesta. No obstante, fuentes del MTC indicaron que la funcionaria no será removida del cargo porque “no es familiar directa” del jefe de Estado y con ello no se vulnera la Ley N° 26771 que prohíbe el nepotismo.

Para el penalista Andy Carrión, la situación de Gómez “no es un tema aislado” a la investigación de la Fiscalía. El exministro Juan Silva fue quien la nombró en el puesto, un exalto funcionario que, de acuerdo a la investigación, era el brazo operativo de Castillo en el MTC.

Tenga en cuenta

-Yober Sánchez Delgado, sobrino del dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, fue el primero en llevar al gobernador de Áncash al MTC, como reveló Perú21, el 7 de octubre de 2021.

-Sánchez también visitó ministerios con personas que luego fueron contratadas. Sucedió en el MTC y en el Ministerio de Agricultura, donde el cuñado de Silva se convirtió en asistente.