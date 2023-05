¿Favor con favor se paga? Años después de que la Procuraduría Anticorrupción pidiera investigar a Víctor Zamora por presunto delito de colusión en la compra de pruebas rápidas y moleculares para detectar el COVID-19, ahora el Laboratorio Roche —una de las empresas que obtuvo contratos en el gobierno de Martín Vizcarra— tocó la puerta del exministro de Salud para ofrecerle un alto cargo en la multinacional.

Perú21 accedió a un documento donde Rolf Hoenger, director de Roche Pharma en América Latina, le da la bienvenida a Zamora y lo describe como un “destacado profesional de la medicina y la política de salud peruana”.

Documento donde el Laboratorio Roche da la bienvenida a exministro Víctor Zamora.

Detalla, además, que el doctor peruano se encargará de “analizar las políticas y oportunidades emergentes en términos de cobertura, acceso y reembolso de nuestras innovaciones”.

Consultado por su relación con el Laboratorio Roche, Zamora respondió a este diario que fue invitado por la marca internacional, pero que el proceso “ está abierto todavía ”. Sin embargo, Perú21 conoció que extitular del Minsa estaría en trámites migratorios para poder partir al país norteamericano.

“No soy de la empresa Roche. He sido invitado, pero aún no he decidido porque tengo una vida con mi familia acá y doy cátedra en la Universidad Católica”, mencionó. Asimismo, aseguró que brinda consultorías a Roche, entre otras empresas y ministerios, a través de su empresa Gobierna Consultores.

Agregó que ningún funcionario cuando sale de la función pública está inhabilitado para contratar con ningún proveedor ni con ninguna organización hasta pasado determinados plazos. “El plazo ya se ha cumplido. Yo he sido ministro en el 2020″, apuntó.

En mayo de 2020 se publicó —con firmas de Zamora, Vizcarra y María Alva (MEF)— el Decreto Supremo 104-2020, norma que incrementó el presupuesto para la compra de pruebas de descarte del COVID-19. En consecuencia, se compró más de 3 millones de pruebas a Productos Roche y Deltalab.

“Ese proceso ya fue investigado por la Fiscalía y fue cerrado, fue archivado. Luego lo volvieron a abrir por una denuncia de una exprocuradora, pero ya tiene como dos años en proceso de investigación. Luego fue investigado por una comisión del Congreso (...) No tengo ningún proceso en el cual haya sido sentenciado. Seguirá en investigación por 20 años, pero eso no significa nada”, aseveró.

