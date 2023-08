El fiscal de Lima Este, José Araujo Aliaga, abrió una investigación por 120 días a Manuel Vidal Camargo, padre del alcalde de Ate, Franco Vidal, por usurpación de funciones.

El caso se inició el 1 de agosto, luego de que el ciudadano Franklin Yangue denunciara ante la Policía Nacional que Vidal Camargo lo amenazó con cerrar su negocio de baños públicos —instalados en contenedores de carga— usando al personal de fiscalización de la comuna que dirige su hijo.

Según Yangue, Vidal Camargo dio órdenes al personal de la Municipalidad de Ate “para desalojar” los baños que implementó en 2020 con autorización edil.

“Él (Manuel Vidal) manda a extorsionar todos los locales. A mí también me llamaba para que retire mis baños porque supuestamente él iba a limpiar (urbanización) Ceres, pero no ha hecho nada”, contó el denunciante a Perú21.

Yangue ha presentado chats de WhatsApp en los que se lee que el padre de Franco Vidal le exige retirar su negocio. “No seas terco, te estaban esperando pacientemente, la paciencia se acabó”, se lee en unos mensajes del 25 de marzo de 2023.

“Saca rápido (los baños) hoy o mañana (o se los) llevan, mano, no seas terco”, insistió.

Según el afectado, en las llamadas telefónicas que recibió de parte del denunciado, este también le decía: “Tienen que retirarse o voy a enviar la maquinaria para desalojarlos”.

Finalmente, el retiro se concretó el 30 de mayo último con un operativo que encabezó el mismo burgomaestre y en el que participaron efectivos de la Policía Nacional.

La investigación fiscal también comprende a Betsy Mejía Sánchez, subgerente de Control Operaciones y Sanciones del municipio, por aparentemente haber seguido las órdenes de Manuel Vidal, militante de Avanza País, sin ser su superior ni funcionario.

Denuncia por violencia

Este diario también accedió a otra denuncia contra Vidal padre. Esta fue interpuesta a nivel policial por Soledad Núñez de la Cruz, una trabajadora de la municipalidad de la gestión anterior.

Según su testimonio, Núñez es permanentemente hostigada por Manuel Vidal, quien ingresa como Pedro por su casa a las instalaciones municipales para acosarla.

“El 13 de enero de 2023 (Manuel Vidal) se apersonó a mi centro de labores escoltado por un sujeto que no conozco, colocándose frente a mi escritorio, en el tercer piso de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, donde me increpa de manera burlona y me refiere ‘te veo bien’ y se comienza a reír mencionando ‘así que borraste mis pintas, Soledad’, hecho que me conmocionó ya que resulta ser el padre del alcalde”, indica el parte policial.

También detalló que, el 3 de febrero, Vidal volvió a buscarla, pero esa vez acudió con los regidores Geraldine Aguirre, Fabio Huamancayo y Gisela Casavilca. Según su testimonio, luego de encarar a estos tres, se hicieron los desentendidos y se fueron.