Han pasado poco más de dos horas desde que Iris (78) espera una cita adicional en los pasillos del hospital Rebagliati. En el bloque D del nosocomio, la sala de riesgo quirúrgico amontona a decenas de personas que próximamente deben ser operadas. Iris es una de ellas. “Me quieren agendar para diciembre, pero el dolor (de espalda) me mata”, dice.

Lleva varios meses con diagnóstico de estenosis espinal, una enfermedad en la columna que le genera desgarradores dolores de espalda y cuello. Le han recetado corticoides y desinflamantes, pero dice sentirse cada día peor. “No (siento que) me estoy sanando y no me quieren atender”, lamenta.

Iris es solo una de miles de pacientes que diariamente vive un calvario en Essalud, donde la falta de citas y el desabastecimiento de medicamentos, que ha reportado Perú21, no son los únicos problemas que aquejan a la actual gestión de Aurelio Orellana.

Según el último reporte de inventario realizado por el Seguro Social, al que accedió este diario, hasta junio de 2023 los almacenes centrales de las redes hospitalarias de todo el país guardan medicinas e insumos inutilizables, cuyo valor sumado es S/34′436,315.27.

Essalud encontró miles de unidades de pastillas, inyectables, jarabes y productos para tratar enfermedades neoplásicas, VIH, diabetes, COVID-19, psicofármacos, entre otros, que ya estaban vencidos u obsoletos para el uso humano.

Este diario corroboró que, a la fecha, estos bienes aún no tienen la documentación requerida para ser retirados del inventario nacional.

ASEGURADOS EN RIESGO

Según el documento, la red Rebagliati encabeza la lista de almacenes centrales con más tipos de medicamentos e insumos vencidos. Son 545 fármacos e insumos médicos que ya no podrán ser usados en ninguno de los 17 centros médicos. Entre los medicamentos inutilizables hallados en el almacén central del Rebagliati se encontraron 730 mil tabletas de Valsartan, un fármaco que ayuda a controlar la presión arterial alta, uno de los principales males que aqueja a los adultos mayores asegurados de Essalud.

El valor equivalente a las unidades vencidas de este fármaco asciende a S/259 mil que salió de las arcas del Seguro Social. En segundo lugar, se encuentra la red Sabogal del Callao, que distribuye sus productos médicos a 20 hospitales, policlínicos y centros de atención primaria. Un total de 429 fármacos e insumos caducados fueron encontrados en su almacén central.

Se halló 1 millón 327 mil frascos de Salbutamol vencidos. Este medicamento es recetado sobre todo a niños entre 4 y 12 años para ser nebulizados por problemas respiratorios asociados al asma. Similar panorama se encontró en los almacenes centrales de regiones como Lambayeque, Junín, Arequipa, Puno y Madre de Dios.

SE PERDIÓ MÁS

Un acuerdo del Consejo de Essalud de agosto de 2022, al que tuvo acceso Perú21, da cuenta de que, en diciembre de 2021, la Sociedad Auditora Espinoza y Asociados S.C., contratada por el Seguro Social, emitió un informe sobre el ejercicio presupuestado del año.

En el expediente reportaron que en el almacén destinado a medicinas vencidas se encontraron productos por el valor de S/13′713,888. “(El monto) se ha incrementado en S/9′526,373 respecto al año 2020″, se lee. Este año el monto aumentó en más de S/21 millones; es decir, se perdió más del doble. En comunicación con este diario, Essalud no negó la existencia de fármacos vencidos en sus almacenes. Su postura, en cambio, fue responsabilizar a anteriores gestiones por esa situación. Los asegurados parecen echados a su suerte.

“Las medicinas vencidas deben ser incineradas”

El químico farmacéutico que trabajó en Digemid Luis Condori conversó con Perú21 sobre qué hacer cuando un medicamento vence y cómo podrían los establecimientos evitar su pérdida.

¿Qué implica que un medicamento esté vencido?

Un medicamento vencido es una condición de baja que tiene el producto. Esto puede ser también un fármaco deteriorado que se haya roto o que no haya cumplido los controles de calidad. Por ese motivo se deben destruir. Es muy importante que cada establecimiento identifique primero cuáles son los productos próximos a vencer. Por la experiencia, se sabe cuáles son los medicamentos que rotan más y cuáles no tanto. Los vencidos se separan e inmediatamente se deben poner en el área de bajas.

Tras vencerse, ¿qué debería hacer Essalud con ellos?

Se debe proceder con la destrucción. La norma indica que se debe hacer por lo menos una vez al año; si no, cae una sanción económica. Deben llamar a una empresa autorizada por el Minam para que proceda con la recolección, transporte y eliminación. Esto último puede ser en un relleno mediante chancado y entierro o mediante la incineración de los productos farmacéuticos.

¿Todos los medicamentos vencen rápido?

Por ejemplo, las vacunas tienen un tiempo de vida de un año. Se debe hacer un buen análisis de la compra y tener soporte logístico para que realmente llegue al usuario. Es muy triste que importen medicamentos que no llegan al paciente porque se vencen.

¿Cómo se pudo prevenir este desenlace?

Hay un requerimiento de los usuarios en los hospitales. Antes de la compra debieron hacer un análisis de qué producto deben abastecerse los hospitales y obviamente la cantidad. No se puede comprar abiertamente con base en una estimación si no hay un estudio previo.

¿Puede un fármaco vencido llegar a manos de los asegurados?

Eso no puede pasar. Un medicamento vencido ya no es apto para el consumo humano. Por eso es que se identifican los productos a vencer. Ya vencidos se colocan en el almacén de bajas para su pronta eliminación. No se separa para tenerlos ahí acumulados. Eso sería comercio ilegal o tráfico ilegal de medicamentos.

¿Y no cree que debe modificarse la manera en que se eliminan las medicinas?

Actualmente hay una debilidad ante el marco legal de residuos sólidos. Lo que se debería hacer en el país con los medicamentos vencidos es incinerarlos, no chancarlos y enterrarlos.





VIDEO RECOMENDADO