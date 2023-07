La falta de medicamentos en Essalud no es el único problema que aqueja a la actual gestión de Aurelio Orellana. Como reveló este diario hace una semana, más del 50% de fármacos e insumos médicos están totalmente agotados en la red Rebagliati.

¿Pero se han preguntado los asegurados dónde se guarda este material que finalmente es usado para curar sus males? ¿Sabían que un incorrecto mantenimiento de los medicamentos puede provocar un efecto inverso? Así las cosas, la cura puede terminar siendo peor que la enfermedad.

Perú21 constató in situ que la red Almenara mantiene sus medicinas y otros implementos en habitaciones insalubres, en el sótano del hospital del mismo nombre localizado en La Victoria.

Se pudo corroborar que los insumos médicos son guardados en cajas de cartón, que luego son apiladas en pasadizos y cuartos cuyas paredes tienen hongos. En otros casos, son ubicadas sobre estanterías de fierro que luce oxidado, o simplemente yacen en el suelo.

En estas condiciones se guardan pastillas, inyectables, balones de oxígeno y demás recursos que son distribuidos en los 20 centros médicos que conforman la red Almenara, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

CAOS SIN SALIDA

Un olor a humedad se respira en el sótano del hospital Almenara. Se desprende de los deteriorados tubos, a la vista en techos y paredes, que circulan los desperdicios de todo el nosocomio.

Bajo esas tuberías están los cientos de cajas que guardan los medicamentos.

Según un memorándum del 30 noviembre de 2021, firmado por el entonces gerente de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), Marcos León Vásquez, en esos mismos almacenes se registraron fugas de agua que contaminaron las medicinas.

Este documento de 104 páginas, al que accedió Perú21, fue remitido a los gerentes y directores de todas las redes asistenciales y prestacionales de Essalud. El reporte advirtió, como era de esperarse, la negligencia con la que se operaban las instalaciones en general, no solo de la red Almenara.

“Estos almacenes no brindan las condiciones necesarias para poder asegurar que los productos y dispositivos médicos almacenados sigan siendo eficaces, seguros, de calidad y funcionales basados en la normativa vigente, poniendo en riesgo la salud pública”, concluyó León Vásquez.

Respecto al almacén de la red Rebagliati, la que supuestamente es la mejor equipada y manejada por el Seguro Social, el informe es lapidario.

“Los interiores de las cámaras frigoríficas no cumplen con las condiciones de almacenamiento: a) las superficies de los interiores y las paredes son de concreto, material que retiene humedad y moho; b) las estanterías metálicas están oxidadas; c) la antigüedad de la infraestructura es de aproximadamente 30 años; y d) los equipos no se encuentran calificados”, se lee en el reporte.

En Almenara, hasta los mismos trabajadores reconocen las malas prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas.

“Essalud compra al por mayor y (los almacenes) se llenan de cajas con medicamentos que no pueden mantenerse en buen estado. Si los tenemos así, ¿cómo esperan que (las medicinas) funcionen? Nosotros no hacemos magia”, mencionó a este diario un químico farmacéutico que prefirió mantener su identidad en reserva.

El funcionario recordó que hace un par de años se realizó una visita inopinada en el hospital para verificar el estado de los almacenes. Según sostuvo, las autoridades dijeron que se mejorarían las instalaciones para que los productos sean eficaces. “Las condiciones mínimas no se cumplían. Se concluyó que estamos poniendo en riesgo la salud pública”, aseveró.

NO SE HIZO NADA

Casi dos años después de elaborado ese informe, la situación no ha cambiado. Ello no solo queda demostrado en las imágenes tomadas por este diario, sino que Essalud también admitió que recién se están adoptando medidas para mejorar su administración a largo plazo.

“Se ha gestionado el desarrollo de un proyecto de inversión para mejorar y ampliar la capacidad del almacén del hospital Guillermo Almenara, con el fin de garantizar el almacenamiento de materiales, medicamentos e insumos bajo condiciones que establece la norma de Buenas Prácticas de Almacenamiento”, indicaron.

Además, señalaron que instalarán termohigrómetros calibrados “para el registro y control de temperatura y humedad en todos los ambientes de almacenes”.

Sobre la red Rebagliati refirieron que se está aplicando “un plan de mejora de sus almacenes de forma paulatina”.

Mientras tanto, los asegurados creen que las medicinas que consumen aliviarán sus enfermedades, cuando en realidad no saben el riesgo que corren.

