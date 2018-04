A su regreso a la televisión con su programa ‘El artista del año’, la animadora Gisela Valcárcel no considera que Netflix y su programación resten sintonía a su espacio sabatino, que se estrenará este sábado, a las 9:00 de la noche, vía América Televisión.

“No, no creo que vean más (Netflix). La realidad no es esa, no todo el mundo tiene acceso (a la plataforma)”, expresó la conocida artista en conferencia de prensa.

Añadió que, como productora de esta nueva propuesta televisiva, y otras que se darán este año, su posición “es que haya más competencia… qué rico, eso me encanta”.

"ES MI REALIDAD, ES LA REALIDAD"



En esta nueva etapa en la pantalla chica, la figura televisiva aseguró que está llena de “ilusiones” y que, incluso, no le molesta que le recuerden que, una vez, tuvo baja sintonia llegando a los 6 puntos.

“Hay gente que me recuerda que me casé dos veces. Es mi realidad, es la realidad. Me encanta que vean como estoy ahora, me encanta que recuerden mis fotos en tanga, me gusta que recuerden que tengo dos nietas y que soy una mujer de televisión desde hace 30 años. No me molesta nada de lo de atrás, ni de hoy”, precisó al respecto.

En torno al escaso rating que por estos días registra el programa de Magaly Medina (‘La purita verdad’, en Latina), Gisela aseguró que no ha sintonizado su espacio “por falta de tiempo”.

Días atrás, la periodista Magaly Medina dejó a entrever que su espacio no ha logrado posicionarse debido a la presencia de Netflix.