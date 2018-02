El cantante José José fue dado de alta tras permanecer en una clínica mexicana en donde los médicos le aplicaron un tratamiento con miras a que aumente de peso. Así lo confirmó su propia hija a través de su cuenta de Twitter.

"Queridos amigos, hermanos y medios: gracias a todos por su apoyo y oraciones. Sepan que mi señor padre @JoseJoseOficial ya está en casa, apapachado y consentido, mejorando día a día de la mano de Dios. ¡Bendiciones a todos!", escribió la heredera del cantante.

El intérprete de éxitos como 'Vamos a darnos un tiempo' y 'La almohada' fue internado el pasado 9 de enero con solo 50 kilos de peso que alarmó a su familia, amigos y fans.



El año pasado, el propio cantante mexicano informó que le habían detectado cáncer en el páncreas. Este se sometió a una operación por el que extirparon el tumor y luego prosiguió un tratamiento de quimioterapia superando su condición.

JOSÉ JOSÉ DESMIENTE A ENRIQUE GUZMÁN



Enrique Guzmán puso en vilo a miles de seguidores de José José tras asegurar que veía pocas probabilidades de vida para el cantante.

"Lo veo triste, está luchando, pero no hay muchas esperanzas. Él está muy animado, pero se va cayendo, de alguna manera me he despedido de él", señaló en su momento.

El propio José José, a través de su vocero, desmintió a Guzmán.