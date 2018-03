Zorro Zupe reveló que tuvo un emotivo encuentro con Edu Saettone en el penal Ancón II [FOTOS]

Se confesó. Ricardo Zúñiga, más conocido como 'Zorro Zupe', reveló detalles sobre su estadía en el penal de Ancón II, recinto en el que fue recluido luego de ser sentenciado difamar al futbolista Carlos Zambrano.

Durante una entrevista en 'Beto a Saber', contó la razón por la que no se cubrió el rostro cuando personal del INPE lo trasladaba enmarrocado. "No tengo por qué taparme la cara, no soy un criminal, no soy un asesino, yo no tengo por qué avergonzarme", sostuvo.

Con respecto a la supuesta agresión que recibió en la cárcel, negó que sea cierto. "Leí que me habían golpeado, cosa que es completamente falsa. No te voy a decir que estaba súper cómodo. No sé si decirte que tenía miedo, pero sí estaba nervioso", comentó.

"Vi las personas que subían al bus y vi que estaba ahí con asesinos, con un hombre que violó a una chica de doce años. Me sentí bastante mal porque estaba en el mismo auto con estas personas", comentó.

Agregó que durante su encarcelamiento su fuerza fueron sus seres queridos. "He aprendido a valorar a mi familia, a mis amigos, la libertad y hasta un plato de comida", manifestó.



El ex panelista de 'Espectáculos' no quiso pronunciarse a detalle sobre los personajes de la farándula que festejaron su encarcelamiento. "Me imagino que muchos han celebrado por cosas que he dicho, yo he cometido exabruptos en televisión y cuando he tenido que ofrecer disculpas lo he hecho", comentó.

Se encontró con Edu Saettone

El 'Zorro Zupe' comentó que durante su estancia en prisión vivió en el pabellón 2B del penal Ancón II, zona donde también está recluido el ex congresista Alex Kouri, a quien pudo ver de lejos.

Así mismo, contó que coincidió en un momento con el conductor de televisión Edu Saettone, recluido por el atropello y la muerte de María Elena Coronado, quien residía en un pabellón frente al suyo.

"Edu me regaló un libro de pensamientos positivos y me dio un abrazo en un momento en que no había visto a mi papá, a mis amigos", confesó.