Selena Gómez no se guardó nada y finalmente expresó qué es lo que piensa sobre el nuevo disco de Taylor Swift. La cantante brindó una entrevista donde halagó la reciente producción de su amiga.

En conversación con Zane Lowe, se le preguntó por el nuevo sonido de Swift, y la también actriz dijo: “Obviamente la amo tanto y quiero que ella haga lo que hace y la está rompiendo”.

Asimismo, se declaró una fanática de esta nueva producción, titulada Reputation. "Es todo lo que querrías y más. Estoy muy orgullosa y, obviamente, soy una gran admiradora", expresó Gómez.

Gómez también aprovechó en halagar a la misma intérprete de 'Look What You Made Me Do', reconociendo su amor por el arte, y por cambiar la manera en que se hacen ciertas cosas.

"Es sinceramente muy inspirador. Es realmente genial rodearse de gente y estar involucrada con personas que inspiran y cambian la forma en que dictan lo que aman, ya sea la actuación o la música. Ella es una de esas personas que continúan haciendo eso", reveló.