La reconocida animadora infantil, Yola Polastry mostró su preocupación por el futuro del país, luego de conocer los resultados de las Elecciones Generales 2021 donde el candidato de izquierda Pedro Castillo ingresó primero a la segunda vuelta junto con la candidata presidencial Keiko Fujimori.

El gran temor de Yola Polastry es que nuestro país se convierta en nuestra vecina Venezuela. Por eso aseguró que lo que desea es que la democracia prevalezca, para eso hizo un llamado a la unión de los partidos democráticos.

“No queremos vivir como Venezuela, escapando con hambre del país, comiendo basura y te quiten lo poco que tienes. Queremos DEMOCRACIA, libertad, ser libres y trabajar, no más muertes. Respetar nuestros derechos y vivir recargados de valores, lo mejor que hay para ser felices”, escribió Polastry en su cuenta Twitter.

“Si la democracia se une puede ganar, PARA NO VIVIR CON UN DICTADOR, si no se unen a tiempo perderá. Necesitamos un “cocktail” de partidos democráticos para ganar. Nunca funcionó tantos partidos y partiditos. No queremos repartijas, queremos trabajar y queremos la vacuna buena”, agregó la animadora.

Yola Polastry no es la única que mostró su preocupación por la presencia de Pedro Castillo a la segunda vuelta presidencial. También lo hizo la empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria, quien ni bien conoció los resultados alzó su voz en Instagram.

“No puedo creerlo, qué le pasa al país, ósea un izquierda que no sabe ni sacar un presupuesto quieren que sea presidente, por eso estamos así”, dijo en sus historias de Instagram. Luego señaló: “Perú el nuevo Venezuela que bestia porque seremos así. Esto es lo que está eligiendo el Perú”. Y su último mensaje reiteró: “Perú será el nuevo Venezuela. Qué horror, qué le pasa a la gente, ¿lo han escuchado hablar? ¿Han visto sus ideales? ¿Han investigado lo que es Castillo?”.

