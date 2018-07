Yola Polastri: "El título de 'El artista del año' queda grande"

Dueña de una vital energía, Yola Polastri reaparece este sábado como jueza en el reality El artista del año y piensa ser muy rigurosa con las calificaciones.

¿Qué expectativas tiene como jurado en la gala final de El artista del año?

Estuve viendo los videos de Pedro Loli, Rossana Fernández-Maldonado, Yahaira Plasencia y Michelle Soifer, y realmente está difícil calificarlos. El título de ‘El artista del año’ queda grande. Me imagino que será una primera temporada y luego concursarán todos los ‘artistas del año’, así como fue Reyes del show.

¿Será estricta porque siempre se ha caracterizado por ser una artista completa?

Sí, seré estricta. Estaré atenta a lo que veo en vivo y quién hace una buena performance o ejecución. Veré qué puedo calificar y quién merece ganar. No solo será mi voto, sino el de diez personas más entre las que está la excelente cantante Cecilia Bracamonte... Yo sí soy una artista completa que ha podido saltar las rejas en un estadio, y hay que ver quién puede hacer todo eso.

¿No influenciará en sus votos el que haya tenido una rencilla con Michelle Soifer, a quien criticó por incursionar como animadora infantil?

No. La vi caracterizando a Chayanne en un musical; él es un supercantante y pienso que lo otro no lo fue. Esto es nuestro Perú con poco incentivo y motivación para los cantantes... He visto la ropa que usa Michelle y ¿así anima un show infantil? ¿Cuándo me has visto a mí con esos escotes?

Sigue la ausencia de espacios infantiles, ¿cree que algún día retornen a la TV?

No los pondrán jamás. No hay espacios ni quieren ver niños en los canales. Creo que les molesta. Se necesita programas que rescaten valores y que la televisión no sea mezclada con veneno. Ahora hay más jovencitos que son criminales, locos y drogadictos.

¿Eso cambiará algún día?

La televisión es como una mala maestra. Se está repitiendo lo que otro hizo, como el joven de Cajamarca que quemó a una persona. Esto va de mal en peor. Ojalá no lleguemos a lo que pasa en México con la cantidad de asaltos y violencia.