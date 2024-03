Yiddá Eslava decidió responder a las declaraciones del padre de Julián Zucchi, quien dejó entrever que la actriz seguiría enamorada de su hijo a pesar de haberse separado de él hace más de cinco meses.

A la actriz no le gustaron nada los comentarios de su exsuegro y no aceptó las disculpas públicas que Julián ofreció de parte de su padre, por lo que le recordó su pasado.

“Ah, sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos… no me va a venir a decir a mí que no sabe de cámaras”, dijo Yiddá tras escuchar a su exsuego decir que la actriz estaría buscando captar la atención del público.





Yiddá Eslava sobre Julián Zucchi: “Creó un falso Instagram para engañarme”





En ‘Amor y Fuego’, Yiddá Eslava acusó públicamente a Julián Zucchi, denunciando una serie de manipulaciones y una traición que sucedieron durante su relación.

Eslava reveló que al ver las actitudes sospechosas decidió revisar el teléfono del exintegrante de ‘Parchis’, descubriendo que se había creado una cuenta falsa de Instagram para comunicarse con otra mujer, con quien había tenido un pasado amoroso.

“Se creó un Instagram falso para hablar con esta chica. Por ello, después de once años chapo su celular y me bastaron tres horas (para descubrir la infidelidad). La tipa era una chica con la que se había visto de joven y pasó de todo, él mismo me lo confesó y lo tengo grabado”, detalló.





