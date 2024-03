Carlos Galdós opinó sobre el reciente escándalo entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi, quienes terminaron su relación luego de que la actriz confirmara que el argentino le fue infiel. Galdós cuestionó la decisión tardía de de Yiddá para revelar la deslealtad de su expareja y sugirió que estaría afectada por la nueva relación de Julián.

“No sé qué fibra habrá tocado eso en ella, que la lleva a mostrar lo que realmente está sintiendo, sin importarle si eso cae bien mal, si gusta, no gusta, o es conveniente o no. Eso no convence con su discurso ‘marketero’ del amor y del divorcio. No convence con su discurso elevado de mega inteligencia emocional con respecto a los vínculos”, dijo.

El conductor de televisión aseguró que cuando Yiddá consiguió una nueva pareja, todo estuvo tranquilo. Sin embargo, cuando Julián confirmó estar saliendo con la reportera Priscila Mateo, la cosa cambió.

“Cuando Yiddá tiene pareja, a Julián parece que le importó 35 hectáreas de pepino. Fue como ya ‘qué chévere’. Ella se enamora, chévere, pero cuando Julián se enamora, ahí sale el diablo. Ahí no es chévere. Si Julián se enamora, no, que se joda”, agregó.





