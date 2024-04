Luego de que Yiddá Eslava lo expusiera ante la opinión pública como infiel, Julián Zucchi ahora la estaría chantajeando para “quitarle todo”, según denunció la empresaria.

Así lo reveló ‘América Hoy’ por medio de una filtración de audio de Whatsapp entre la exchica reality y “una supuesta amiga” durante su programa de este martes 9.

Esto, según se lee, se debió a que el argentino cambió de postura luego de su supuesta ruptura amical. Él, en represalia, ahora sólo quiere dejarla con la casa en donde vive ella y sus hijos.

“En la primera conciliación, nosotros habíamos quedado en que yo le iba a comprar la mitad de su parte (de la productora) y eso que él me la vendía carísimo”, explicó la actriz.

Luego, Yiddá Eslava agregó que “le dije que mi salud mental vale más que eso. ‘Ya, te atraco’. Listo”, pero ella no tuvo en cuenta que, luego de exponerlo como adúltero, todo cambiaría entre ellos.

“Él se fue a Argentina, no sé con quién habló y me dijo: ‘Como tú saliste a decir que yo te fui infiel, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quitarte todo’”, confesó la exCombate.

Yiddá: ¡Julián, esto es imposible!

¡Julián, esto es imposible! Julián: ¡Entonces no entrarás a las oficinas!

¡Entonces no entrarás a las oficinas! Yiddá: Yo tengo que grabar, estoy trabajando. ¿Sabes qué, Julián? Me vas a disculpar, yo he intentado todos los medios llegar a la claridad con todas estas cosas, pero tú no me estás dejando trabajar ni hacer nada. Así que yo voy a tener que ejecutar, como gerenta de la empresa, poder entrar a mis oficinas. Tú me estás chantajeando 6 meses con esto.

Yiddá Eslava furiosa con América Hoy:

Luego de la filtración de un audio suyo junto a una de sus amigas, de quien se sospecha fue la que los difundió a los medios, Yiddá Eslava estalló contra el programa que los reveló.

“Es terrible lo que pasó hoy en ‘América Hoy’. Han sacado una conversación privada con una ‘supuesta amiga’ a la cual le estaba contando temas privados”, reveló la empresaria en sus stories.

Luego, la ex de Julián Zucchi agregó que “es una lástima y me duele que ni siquiera eso se respete. Yo no he declarado para ellos, han filtrado un audio sin mi consentimiento, son unos irrespetuosos e irresponsables”.





