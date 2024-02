Yahaira Plasencia dio inicio a una nueva faceta en su trayectoria profesional y el último sábado 10 de febrero debutó como la nueva conductora de ‘Al sexto día’ por Panamericana Televisión, en reemplazo de Mónica Cabrejos.

Fiel a su estilo, la salsera ingresó al set con un atrevido vestido blanco, no obstante, reconoció frente a cámaras que estaba bastante nerviosa por lo que no tuvo mejor idea que bailar para romper ‘el hielo’.

“Vamos a soltar un poquito los nervios, porque, señor, señora, estoy nerviosa, no les voy a mentir. Arriba, DJ (mientras baila), aparte, fin de semana. 10 en punto de la noche, empezamos ya con ‘Al sexto día’, temporada de verano. Tengo los nervios a flor de piel”, fueron las primeras palabras de la ‘Reina del totó’.

Tras ello, Yahaira Plasencia se tomó varios minutos para agradecer a todas las personas que le expresaron sus mejores deseos luego que confirmara su lanzamiento como conductora de televisión.

“Quiero dirigirme a todo el público que me está viendo hoy, quiero agradecer en primer lugar agradecer a Dios que me llena de bendiciones (…) A mis padres, que siempre estar conmigo en las buenas y en las malas, a Panamericana Televisión”, sostuvo la ex de Jefferson Farfán, quien promete sorprender a sus seguidores.













Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: