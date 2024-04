Tras el fin de su contrato con GV Producciones, Yaco Eskenazi continúa visitando diversos canales de televisión y este lunes apareció en el set de ‘Arriba mi gente’ al lado de Santi Lesmes, Maju Mantilla y Fernando Díaz.

El esposo de Natalie Vértiz se mostró feliz y animado al participar en una secuencia de comida, pero lo que no imaginó es que Santi Lesmes lo pondría en aprietos con una fuerte indirecta que estaría dirigida a Ethel Pozo, con quien protagonizó enfrentamientos en los últimos días.

“Tenemos a Yaco, nosotros vamos a hacer preguntas, pero lo primero para decirle es que se relaje porque nosotros en Arriba mi gente tenemos un juramento por lo que estamos impedidos de hacer preguntas mal intencionadas”, sostuvo el conductor español.

Ante ello, Yaco no pudo evitar ponerse nervioso y sólo atinó a seguirle el juego al presentador del programa que compite con ‘América Hoy’. “ Lo máximo, eso me encanta ”, sostuvo el excapitán de los ‘Guerreros’.









¿Yaco Eskenazi quiere estar en ‘El Gran Chef’?

El esposo de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi, se presentó esta mañana en ‘Arriba Mi Gente’ demostrando así que ya dejó en el pasado su faceta como conductor en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Además, aprovechó su presencia en el programa matutino para mostrar su interés por el reality ‘El Gran Chef: Famosos’.

“Mi mamá es fanática, lo he visto también. El otro día vi que hicieron huevos escalfados y me pregunte ‘qué es eso’. Es un programa que ha llegado a todas las familias. Me encanta que muestren productos nacionales que se vean y consuman”, admitió el examigo de Ethel Pozo.

Entre broma y broma, Fernando Díaz también lanzó un comentario al aire en el que estaría comparando ‘Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya’ con ‘El Gran Chef Famosos’ asegurando que en el reality conducido por José Peláez sí se cocina de verdad.





