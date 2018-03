Hoy no hay desnudos, ni palabras soeces, ni golpes de la distancia. Esta vez, Xoana González compartió un sentido mensaje a su madre, de quien heredó un 'reuma deformativo' en sus manos.

La modelo contó el momento en que su progenitora la acompañó al doctor, quien le confirmó la noticia. Este es el mensaje que publicó mediante su cuenta de Instagram .

"Tengo reuma en las manos. Lo descubrí porque me duelen muchísimo al despertar. Mamá me acompaño a ver al especialista y ella lloraba porque también tiene reuma deformativo desde los 15 años, y no quería que herede sus defectos. Cuando me lo confirma el doctor con un aire de tristeza y pena, lo único que quería era que mamá dejara de llorar.

La miré y le dije al oído, mientras la abrazaba: ‘Me encantan tus manos, todas las caricias que me hacías de bebé, Dios no me podía regalar algo más lindo que llevarte conmigo todos los días. No llores. Para mí es una bendición tener las manos iguales y llevarte conmigo a donde vaya’.

"Me abrazó fuerte y me dijo que soy una loca. Ella siguió dando clase de matemática con las tizas, así que yo no voy a dejar de pintar cuadros ni de arreglar la casa. Con el dolor ya somos amigos, y está enfermedad la llevo con orgullo. La felicidad es una cuestión de actitud", contó la modelo.

A la publicación, que ya superó los 5 mil likes, la acompaña un álbum de sus mejores momentos. Los usuarios de esta plataforma social no han dudado en aplaudir su fortaleza y gratitud.