La actriz Vanessa Terkes reveló que hasta en dos oportunidades le han propuesto postular al Congreso en la elecciones que se realizarán el próximo 26 de enero.

En una entrevista que ofreció al dominical ‘Domingo al día’, Terkes señaló que “un par de partidos políticos” la buscaron para que ella tiente una curul en el Poder Legislativo. Sin embargo, ella declinó.

“Sí me vinieron a buscar un par de partidos políticos para ser congresista pero no estoy interesada en eso. Creo que la política es ayudar a las personas y yo lo hago desde donde lo hago a mi manera”, manifestó.

La exesposa del alcalde de La Victoria, George Forsyth, recalcó que su negación a entrar en política es porque “no le gusta robarle" a las personas.

“A mí no me gusta robarle a la gente. Desde donde estoy, no le robo a nadie. No digo que todos sean iguales, ojo”, subrayó.

