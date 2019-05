“Stranger Things” presentará más detalles de la amistad entre Steve y Dustin | FOTOS

La tercera temporada de ' Stranger Things ' llegará a Netflix el próximo 4 de julio y presentará todos los cambios que han ocurrido en el pueblo de Hawkins, entre ellos cómo han crecido los protagonistas.

En la ciudad se construirá un mall, Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max ya no serán niños, Hopper tendrá un nuevo look y una de las amistades más recordadas de la última temporada vivirá nuevas aventuras.

El actor Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin, reveló que esta nueva entrega de “Stranger Things” explorará más la amistad de su personaje con Steve (Joe Keery), quien lo apoyó con sus consejos de belleza.

“Definitivamente verán más de nuestra amistad… Eso es lo que realmente me gusta de Matt y Ross (los showrunners) saben lo que les gusta a los fanáticos y siguen con eso”, contó el joven actor a Entertainment Weekly.

Obviamente la amistad no será lo único que se verá en “Stranger Things”. Ante las nuevas amenazas que rondan Hawkins, los protagonistas también verán desafíos en sus vidas.

“Queríamos explorar el tema del cambio. La temporada se lleva a cabo durante el último verano antes de la escuela secundaria. Los niños están creciendo, y esa transición va a ser complicada, incómoda y dolorosa. ¿Son capaces de crecer sin separarse?”, comentó Matt Duffer, director de la serie.

DATO:

La tercera entrega de " Stranger Things" llegará a Netflix el 4 de julio.