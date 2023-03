Ante las distintas quejas sobre la lluvia registrada en Comas, un reportero de “América Hoy” llegó hasta dicho distrito para escuchar a las personas que viven cerca del río Chillón. Oswaldo Arteaga, el reportero, se acercó a una mujer y le pidió que se reubique. Sin embargo, ella lo encaró en vivo.

“Mami, buenos días, cómo estás mamita linda, cómo va la situación, por qué no te pones a buen recaudo. Aparentemente, toda esta fila va a desaparecer”, preguntó el periodista de “América Hoy”.

Ante la pregunta, la mujer no dudó en hacerle saber al periodista que no tiene otro lugar para vivir. Además, pidió ayuda para trasladarse a otro lugar.

“Tienen que ayudarme, a reubicarme, pónganme en otro sitio, un terreno denme por ahí (..) Acá llevo tres años, en pandemia, no he tomado desayuno, no existe preocupación, no hay nada”, expresó la mujer.