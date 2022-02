Melissa Paredes reapareció en televisión como invitada al último programa de “Mujeres al mando”, este viernes 25 de febrero. En su participación, la modelo formó parte de un segmento en el que respondió algunas preguntas, entre ellas, si piensa volver a casarse.

Al ser consultada por si tiene planes de matrimonio con su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda, Paredes aclaró que todavía no ha recibido el anillo de compromiso y no puede confirmar una boda, pero que sí le gustaría volver a casarse.

“No veo anillo, así que... Yo creo que es bonito soñar con casarse, tener una familia, hijos que es una ilusión. Es muy bonito pensar en eso, no lo descarto; definitivamente es algo que me encanta, con lo que sueño”, manifestó Paredes.

“¿Quién sabe? Solo Dios sabe, el próximo año puede ser”, agregó Melissa, dejando abierta la posibilidad de contraer matrimonio con Anthony Aranda, con quien lleva saliendo por un par de meses.

Como se recuerda, en una reciente declaración a través de sus redes sociales, Melissa Paredes bromeó con su pareja luego que este asegurara que la modelo es su manager.

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Qué dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados... Recién me entero. Ven acá, porque me has dado una gran idea. Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”, resaltó Paredes.

