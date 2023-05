Janet Barboza rompió su silencio y decidió expresar su opinión sobre la nueva relación sentimental de Florcita Polo con Luigi Yarasca Martínez. Barboza sugirió que el empresario estaría buscando “fama” al vincularse con la hija de Susy Díaz.

“Yo lo que creo es que al final este joven también maneja un grupo de cumbia y también quiere un poquito de popularidad. Vamos a recordar las veces que Flor fue protagonistas de videos, ha dado fama a miles” , dijo la conductora.

En ese sentido, para respaldar sus palabras, Barboza presentó un informe que muestra a Florcita en un videoclip junto a Néstor Villanueva, su ex pareja y padre de sus hijos.

“Lo que es verdad Florcita... Flor ha hecho famoso a cuanto cantante se le ha acercado a ella y a su mamá. Las cosas como son, Néstor Villanueva era un N.N hasta que conoció a Flor Polo Díaz, y ahora ya tiene un nombre”, agregó Janet.

Ante la situación, Florcita encaró a la conductora de ‘América Hoy’ y aseguró que su pareja la quiere por quién es y no por lo que le ofrece. “Te quiero contar algo, nos han invitado en muchas oportunidades a varios programas y no hemos querido ir, porque él se enamoró de Flor la persona, no Flor la artista”, enfatizó.