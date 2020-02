El cómico Pablo Villanueva fue el último invitado de “ El valor de la verdad ”. Él contestó hasta la pregunta 18 y se llevó S/15 mil. Durante su intervención de animó a cantar, contar chistes y hablar de temas privados.

Y aunque trató de mantenerse serio, la mayor parte del programa estuvo sacando risas de los presentes junto a Miguel Barraza, quien fue como su invitado.

El popular Melcochita fue acusado por su pareja de ser un “mentiroso”, y dijo que siempre le descubre sus mentiras porque además de tener un sexto sentido, se da cuenta cuando él le miente y baja la mirada. A continuación, las preguntas más polémicas que dio.

PREGUNTAS POLÉMICAS

¿Te pagó el narco Pablo Escobar tres mil dólares por una canción?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo estaba con el Chilíbiris, Tulio Loza, en Colombia cuando llegamos a una sala de moda que se llamaba Pegaso. En eso se acerca un hombre y me dice para trabajar, a lo cual acepto. El momento que llego me hacen pasar al séptimo piso y luego a otro piso de más arriba donde había cisnes de cristal. Cuando veo a un niño, me di cuenta que era el hijo de Pablo Escobar que estaba de cumpleaños. Yo me puse a cantarle “El caballito” y a él le gustó. Su padre estaba sentado serio y solo sonreía. Ahí recién me di cuenta de quién me había contratado. Luego uno de sus hombres me dio un sobre cerrado con 3 mil dólares. Al final terminé gastándolo invitando a comer a unos niños que estaban en la plaza”.

¿Asistías a los cocteles de Keiko Fujimori?

Respuesta: Sí (Verdad)

“El chinito [Alberto Fujimori] nos sacó de una crisis bien brava que fue el terrorismo. Yo soy su hincha. Yo estuve en los tiempos de Bustamante, Manuel Prado y los que siguieron, todos robaron. El único que hizo algo fue Manuel Odría. Ahora, yo soy seguidora de ella [Keiko] porque era chévere, liberal, igual a Kenji. He estado en su casa, me invitaban hacer show. Sobre los cocteles, iba para alegrarlos, inclusive me pagaban mi entrada. [Seré] Fuerza Popular hasta morir. Por supuesto que voy a votar, si se presenta, por Keiko en las elecciones”.

¿Chocaste tu auto por manejar borracho?

Respuesta: No (Verdad)

“Cómo iba a estar tomando si llevaba a mi tres hijitas y esposa. Estuve detenido tres días en una carceleta que no se lo deseo a nadie. Había estado detenido antes en la carceleta de Palacio de Justicia por no pasar alimentos”.

¿Eres responsable de la muerte de Gilmer Castillo Caballero?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me siento responsable porque en la familia de ellos hay un fallecido. Yo cumplí con los deudos y conversé con sus hijos. Le pudo ocurrir a cualquier persona”.

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

1. ¿Te llevó tu hermana a un burdel a debutar?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te has acostado con más de 500 mujeres?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Has empezad a usar la pastilla azul?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Llegabas borracho a tus presentaciones junto a Miguelito Barraza?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Se escapaba el ‘Cholo’ Sotil de las concentraciones para irse a tomar contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Te noquearon en tu primera pelea como boxeador?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Te pagó el narco Pablo Escobar tres mil dólares por una canción?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Cantabas en la Plaza San Martín desde los siete años?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te alimentabas de arroz con soledad?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Has trabajando llenando techo?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Eres pisado?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Es Monserrat el amor de tu vida?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te arrepientes haber puesto las manos al fuego por Susana Villarán?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesto: ¿Eres el mejor cómico del Perú?

Respuesta: No (Verdad)

14. ¿Asistías a los cocteles de Keiko Fujimori?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Chocaste tu auto por manejar borracho?

Respuesta: No (Verdad)

16. ¿Eres responsable de la muerte de Gilmer Castillo Caballero?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Te pedía Celia Cruz que le contaras chistes?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te sientes decepcionado de tu país?

Respuesta: Sí (Verdad)