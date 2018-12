Tras interpretar “On The Radio” junto a Mirella Paz en búsqueda de salir de la sentencia del programa “ El artista del año”, Shantall Onetto rompió en llanto luego de que su padre la felicitara.

El jurado reveló estar muy contento por la presentación del dúo y le otorgó una alta puntuación; sin embargo, el público es quien escoge en esta gala quién continúa en el programa “El artista del año”.

Por ello, tras recibir la felicitación del jurado, Gisela Valcárcel se percató de que Shantall Onetto había intercambiado gestos con su padre y le preguntó lo que él le decía.

“Mi papa me está diciendo que me quiere, que me adora y yo también te quiero mucho papi, te amo con todo mi corazón, y yo siempre voy a estar aquí para ti. Gracias por todo lo que has hecho y no importa nada de lo que pase, yo voy a estar aquí para ti siempre”, dijo Shantall Onetto llorando.

Su padre se levantó automáticamente de su asiento y le envió un beso volado a su hija tras agradecerle sus palabras.

Por su parte, su compañera Mirella Paz abrazó fuertemente a Shantall Onetto y Gisela Valcárcel, tras invitarlas a dirigirse al camerino, reveló: "Ellos tienen sus códigos, sus razones y saben por qué lo dicen".



