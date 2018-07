Aldo Miyashiro sobre amenaza en su contra: “No van a doblegar el espíritu de la campaña” [VIDEO]

El reconocido actor y presentador peruano, Aldo Miyashiro , responsable de la campaña ‘Y dale tú’ , la cual tiene como objetivo principal terminar con las deudas que aquejan al club Universitario de Deportes desde los años 90's, recibió una amenaza anónima para deje de lado la idea de apoyar a su club.

A través de su cuenta de Twitter, Miyashiro denunció que recibió un mensaje de texto amenazante, en el cuál le dicen que “es la última advertencia” y que sí no abandona la campaña van a “destruir su imagen”.

" Miyashiro , primera y última advertencia. Arráncate del tema de la U sino te vas a arrepentir, vamos a destruir tu imagen. Última oportunidad, cada quien en su lugar", dice el mensaje.

Termina un largo día de rodaje.

Abro el celular y encuentro el mensaje de texto de un valiente.



Quizás este miserable hecho nos demuestra que vamos por el camino correcto. #YDaleTú pic.twitter.com/MakW2ayC66 — AldoMiyashiro (@ElMiyashiro) 23 de julio de 2018

En respuesta a esta cobarde amenaza, el actor decidió 'poner el pecho' y, a través de su programa web en Acción Web Media , respondió al polémico mensaje de texto.

“Hoy (ayer) en la tarde me llegó un mensaje amenazante que me decía que me aleje de todo esto, que era la última advertencia que me hacía y, la verdad, así quisiera no puedo. A los que han mandado ese mensaje o a los que han mandado que manden ese mensaje les digo que por ahí no van a doblegar el espíritu ni la fuerza de esta campaña. A los que han mandado este mensaje les digo que mañana (hoy) nos vemos en el estadio a alentar a nuestro equipo porque es lo que corresponde ”, manifestó Aldo Miyashiro casi al final de su programa ‘Acción Gol’ .

“Esa energía que utilizan para el odio y para intentar golpear una campaña que no tiene ningún interés más que devolverle el club al hincha la deben usar para alentar al equipo porque lo necesita. A los que me escribieron mañana nos vemos en la cancha”, agregó confirmando que asistirá a ver el partido de Universitario contra Binacional.



A continuación, mira el comunicado de Aldo Miyashiro sobre la situación actual de la campaña 'Y dale tú'. En los últimos tres minutos se refiere al mensaje amenazante.