El centro de convenciones Maria Angola (2004), el bulevar de Asia (2007), la explanada oriente del estadio Monumental (2011) y el multiespacio Costa 21 (2023) son los cuatro lugares en donde, al menos de lo que se tiene registro, Tiesto ha tocado en Perú.

Nuestro país tranquilamente puede jactarse de que, cuando este neerlandés ha estado en los picos más altos de su carrera, Lima lo ha tenido presente. Es más: tenemos el orgullo de decir que hemos disfrutado de todas las fases musicales por las cuales ha atravesado esta estrella de la música electrónica.

En la primera década del nuevo milenio, Tijs Michiel Verwest hizo del trance una música universal cuando se presentó en la ceremonia inaugural de Atenas 2004. Fue el primer disc jockey en la historia que tocó en los Juegos Olímpicos y este hito lo llevó a su primera nominación a los premios Grammy, exactamente en la edición 50 de estos galardones, por su disco “Elements of Life” (2007) en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónico.

Es justamente esta etapa que Tiesto nunca olvida al momento de estar frente a las tornamesas, sea el evento que fuese. Así lo demostró el último viernes 13, en el multiespacio Costa 21 del distrito de San Miguel, cuando frente a cerca de 15 000 personas reprodujo dos de sus temas más icónicos: “Lethal Industry” y “Adagio For Strings”.

Las luces, los fuegos artificiales, los visuales detrás de él y la algarabía de los fans encendieron aquel recinto que dio la talla para este artista internacional.

Sus seguidores, al verlo salir entre el humo y vociferar su clásico “What’s up, Perú? My name is Tiesto. Are you ready to party?”, entendieron que su presencia ahora sí era real, a diferencia del fatídico 2016, año en que no llegó a presentarse en Creamfields Perú por distintas razones aún no esclarecidas oficialmente.

Césped artificial para el público, accesos de salida y entrada hacia la Costa Verde, domos de puestos de alimentos, zonas distribuidas perfectamente para que todos puedan disfrutar del show. El evento juntó todos los elementos necesarios para hacer de esta fiesta, una experiencia única, tal y como se viviría en cualquier otra parte del mundo donde la escena electrónica posee una alta demanda

Durante la era 2010, Tiesto realizó un giro en su carrera y más aún, en su estilo musical. Tal y como lo manda la teoría de la evolución, tuvo que adaptarse y adecuarse al camino que el género estaba tomando. Tiesto, ya adentrado de lleno en el progressive house, el big room y el EDM, sacó a luz el concepto “Club Life”, del cual tuvo hasta cuatro volúmenes.

Tal fue el éxito de esta propuesta, que realizó una gira mundial -el Club Life World Tour- que recorrió distintos países del mundo, pasando por Perú el 18 de octubre de 2011 en el estadio Monumental. Aquella noche nos lanzó todos los éxitos del “Club Life Vol. 1 Las Vegas”, disco que lo (re)catapultó en el género dance.

Nadie imaginaría que, cuatro años después, Tiesto obtendría el máximo premio que cualquier músico ansía en su carrera: el premio Grammy. Este galardón lo consiguió gracias al remix que le hizo al tema “All of me”, una canción que, en su versión original, el cantante John Legend logró millones de ventas a nivel mundial.

Esta es, quizá, la versión de Tiesto que prevalece hasta la actualidad: la que se pasea por todos los géneros electrónicos y nunca decepciona. Con su último disco, “Drive” (2023), dejó en claro que puede colaborar también con artistas latinos.

Como es el caso del tema “Don’t be shy”, tema que lo produjo junto con la colombiana KarolG y que resonó en los primeros minutos de su set en la Costa Verde. Además, también le dio play a dos remixes que creó a partir de dos canciones del género urbano: “Provenza” y “Quédate”, también de Karol G y de Bizarrap feat. Quevedo, respectivamente.

Esta es una tendencia dentro del género que, como bien diría un villano de la franquicia Marvel, “es inevitable”. Ya lo ha hecho Marshmello con Manuel Turizo, Alan Walker con Farruko, David Guetta con J Balvin, Deorro con Elvis Crespo, DJ Snake con Ozuna… y así podríamos enumerar innumerables colaboraciones que hace 10 años creíamos impensables.

El dj neerlandés Tiesto durante su concierto el viernes 13 en el Multiespacio Costa 21 (San Miguel)

¿Qué le depara a la música electrónica en los siguientes años? No lo sabemos. Lo cierto es que Tiesto puede darse el lujo de producir un tema con quien desee y seguramente sobrepasará el millón de vistas en YouTube gracias al talento que ha venido perfeccionando y conseguido en sus 54 años de vida.

Esta nueva década, la cual arrancó con la pandemia en 2020, le ha caído bien a Tiesto porque ha encontrado nuevas formas de hacer música. Ya no solo es el clásico build up al que recurren algunos dj cuando ya no tienen más ideas, sino busca con quién aliarse para hacer algo nuevo.

Me voy contento de este evento porque al fin pude ver a uno de mis ídolos en vivo. También estoy más que sorprendido por los dos artistas que antecedieron al protagonista de la noche.

Bassjackers nos hizo recordar, con sus intensos drops, aquellos primeros años del EDM cuando los mejores tracks los estrenaba la disquera Spinnin Records y cuyos estudios de grabación fueron la cuna de varios artistas, tales como Martin Garrix, Showtek, R3hab y DVBSS. Marlon Flohr se encargó de teletransportar al público a la época dorada del big room.

Sam Feldt y sus mashups entre reconocidos temas del pop actual y las melodías rápidas del progressive house resultaron exquisitos ante una audiencia hambrienta de festivales de música electrónica. Qué gusto es oír siempre temas como “Reload”, “Years”, “Don’t You Worry Child”, entre otros clásicos de la música dance.

De esta manera, Tiesto no necesita subirse a las tornamesas. Tiesto no necesita ser un showman en la tarima, ni mucho menos, necesita de uno para brindar un inolvidable show. Lo único que requiere él es un público que salte, vibre, cante y disfrute con su música. Una música que evoluciona junto a él y lo convierte en toda una leyenda viva en el género electrónico.

