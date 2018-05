Aunque reconoce que no sabe ninguna palabra en ruso, Susy Díaz sueña con estar presente en el Mundial y ver a la 'blanquirroja' en los mejores gramados del mundo. En diálogo con Trome , la ex vedette también se animó a comentar sus irónicas dietas ideadas especialmente para este evento futbolístico.



"Es una de las fiestas más grandes del deporte y Perú está yendo después de 36 años, es un hecho histórico. Me enseñaron unas palabras (en ruso), pero se me olvidan, el ruso es muy complicado. Debería ser como la ensalada rusa, que es facilita de hacer" , señaló.



La madre de Florcita Polo aseguró que se mantiene en la espera de la invitación de un canal para organizar su viaje. Sin embargo, ya tiene listas sus clásicas dietas.



"Tengo la dieta del Mundial de Rusia , que es: para hacerlo con astucia. Y la dieta del tamal, para hacerlo en el Mundial. La dieta de la 'Foca' para hacerlo con el que emboca. Y la dieta de Paolo Guerrero , para hacerlo contigo primero" , bromeó.

La ex congresista manifestó, finalmente, que espera ir a Rusia y conocer alguien especial. "Me acaba de hacer una limpia... porque estaba embrujada y los hombres ni me miraban. Espero ir a Rusia y conocer a alguien interesante, que me trate bien y no sea vividor", dijo.