Susan Ochoa revela que fue víctima de maltrato: "Gracias a Dios estoy aquí viva"

Susan Ochoa , quien se consagró en el festival Viña de Mar 2019 al obtener dos gaviotas de plata, en conversación con el diario Trome reveló haber sido víctima de maltrato.

De acuerdo a la cantante chiclayana, la fuerza y sentimiento que pone al interpretar el tema 'Ya no más' es porque vivió un triste episodio en su vida.

“Sí, en algún momento de mi vida he sufrido maltrato, no quiero recordar, pero gracias a Dios estoy aquí viva y pude decir ya no más. Ahora estoy de pie, sí me he preguntado por qué callé en ese momento”, señaló.

Asimismo, Ochoa resaltó que dejará momentáneamente los concursos de canto para dedicarse a su carrera musical de lleno.

DATO:

-Este viernes estará disponible el disco de Susan Ochoa en plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO