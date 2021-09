Stephanie Valenzuela protagonizó un enlace en vivo con “Magaly TV: La Firme” luego que Luis Alfonso Borrego, periodista del programa “Suelta la sopa” de Telemundo, minimizó que la modelo peruana haya sido víctima de agresión por parte del actor Eleazar Gómez.

En comunicación con Magaly Medina, la influencer señaló que no es la primera vez que el conductor de “Suelta la sopa” sale en defensa del actor mexicano y pone en tela de juicio la denuncia que realizó por violencia familiar.

“A Luis (Borrego) lo tengo entre ceja y ceja. Le respondí en una porque esta no es la primera vez, ya son varias veces que habla estupideces. Parece que no tuviera criterio y llegó el momento de responderle”, señaló Valenzuela.

“Qué criterio puede tener esa persona que cree que yo me voy a inventar y que voy a contratar a cuatro modelos para que se hagan novias de él (por Eleazar Gómez) y también lo denuncien... Nada que ver con lo que dijo. Creo que me dijo ‘tú tampoco eres víctima’. Yo ante un juzgado he sido declarada víctima de violencia familiar”, sentenció.

Actualmente, Stephanie Valenzuela sigue viviendo en México tras su concisa participación en el reality “La casa de los famosos” de Telemundo.

