Cuando la cadena de cine Cinemark lanzó sinopsis de la cinta Star Wars: The Force Awakens en su página web no pensó que fuera criticado, sin embargo, los seguidores de la saga galáctica no dudaron en mostrarse disconforme con la descripción del nuevo filme.

¿Por qué fue criticada? Sucede que la descripción publicada por Cinemark se basó en el universo expandido creado por George Lucas (libros y cómics que derivan de la sexta entrega de la cinta) y como se sabe la nueva película no seguirá este hilo argumental tras la compra de los derechos de esta por Disney.

"Séptima entrega de la saga Star Wars, donde dos gemelos de 17 años, una chica y un chico, son entrenados por su tío Luke para convertirse en los Jedi más poderos de la galaxia. El problema empezará cuando uno de ellos se convierte al lado oscuro", así inicia la sinopsis.

Las criticas de los seguidores en Twitter fueron desde "Quiero ver la cara de Disney cuando lea la descripción" hasta "Ya anda casa Cinemark estás borracho".

Tras las criticas por las redes sociales la cadena Cinemark cambió la descripción de Star Wars: The Force Awakens por una de carácter más general.

Pero las criticas no quedaron ahí. Los seguidores volvieron mostrar su molestia debido a que la sinopsis corregida también guardaba otra errata. Esta vez se equivocaron con el nombre de la princesa Leia, ya que la consideraron como Leia Skywalker y no como Leia Organa.

Como se recuerda, la séptima entrega de Star Wars se estrenará el 18 de diciembre y aún no se conoce, a pesar del tráiler final, cual será el desarrollo de la película.

Cabe resaltar que Perú21 intentó comunicarse con la cadena Cinemark para conocer su versión de los hechos, pero no recibió respuesta alguna.