El renombrado compositor cinematográfico John Williams (86) se despedirá de Star Wars en el próximo episodio de la saga galáctica.

En una entrevista a la estación KUSC de California, Williams anunció que tras el episodio IX, a estrenarse en 2019, ya no volverá a colaborar con la franquicia.

De esta forma John Williams habrá participado en las 9 entregas de Star Wars: 'A new Hope', 'The Empire Strikes Back', 'Return Of The Jedi', 'The Phantom Menace', 'Attack of the Clones', 'Revenge of the Sith', 'The Force Awakens', 'The Last Jedi' y la nueva entrega, aún sin nombre.



“Sabemos que J.J. Abrams esta preparando una (película) para el año que viene en la que espero participar y que me emociona. Completará una serie de nueve (cintas que ha hecho) y con eso será suficiente para mí”, dijo el compositor de 86 años.

El estadounidense, creador de las bandas sonoras de 'Tiburón', 'E.T., el extraterrestre', 'Superman', 'Harry Potter', entre otras, reconoció que cuando hizo la música para la primera cinta de Star Wars (1977) no imaginó que habría tantas secuelas.

Además del Episodio IX, John Williams comentó que hará una colaboración especial para 'Solo: A Star Wars Story', la nueva cinta del universo que se estrenará el próximo año y estará dirigida por Ron Howard y cuya música estará a cargo de John Powell.