Durante una transmisión en vivo con Renato Cisneros, la periodista Juliana Oxenford fue consultada sobre el desempeño de Sigrid Bazán en el Congreso de La República. La conductora de “Al estilo Juliana” no opinó sobre el trabajo de la joven como madre de la patria, pero se animó a contar algunas episodios de las que fue testigo cuando ambas trabajaban en Latina.

La figura de ATV no se midió en sus comentarios y lanzó duros comentarios contra Bazán, a quien la acusó de usar el periodismo para otros fines personales, como entrar a la política.

“La conozco muy poco por el canal, no la quise conocer más. Yo creo que con el tiempo he aprendido a olfatear bien a la gente para elegir a los que me rodean y desde que la conocí dije ‘Esta chica no me gusta, esta chica no le importa el periodismo, esta chica lo que quiere es poder’”, contó Oxenford.

“Yo siempre decía ‘¿Ustedes creen que ella se va a quedar haciendo periodismo?’ A ella le da asco salir a la calle, le han dado la oportunidad de ser reportera y ha dicho ‘¿A la calle, yo? Por favor, yo paro en Asia del Sol’ Todo bacán, pero que no use el periodismo como trampolín”, agregó Juliana en otro momento.

Además, Oxenford reveló que se enfrentó con Sigrid Bazán por insultar a un miembro del equipo de investigación y le increpó por intentar dar cátedra de periodismo.

“Una vez me acuerdo que insultó. Estábamos haciendo una prueba con unas nuevas cámaras y unos nuevos monitores que habían puesto para otro evento, justo un chico de investigación del canal, había publicado una noticia trascendental y yo digo, mira qué bacán, consiguió el papel, y ella dice: ‘¡Qué bestia!, ese no es el papel, porque en La República tiene el papel con el documento’. Yo digo: ‘escúchame, tú no vengas a dar cátedra de periodismo porque no eres ni siquiera periodista, nunca has estado en la calle y encima te pones a maltratar a la gente, mira mamacita, ubícate, el hecho que te levantes al hijo del dueño de La República, no’”, aseguró Juliana Oxenford.

Ante estos duros comentarios, los cibernautas recurrieron a las redes sociales para criticar a Juliana Oxenford y algunos la señalaron que sus comentarios fueron desafortunados.

“¿Es desafortunado opinar? No me parece. Con respecto a la palabra ‘levantar’, uso esa expresión siempre cuando me refiero a una pareja y aquí si me disculpo si resultó ofensivo. El resto es mi testimonio personal sobre un político en función a mi propia experiencia”, se defendió la personalidad de ATV.

Finalmente, Oxenford señaló que su intención no fue agredir a Sigrid Bazán: “Aplaudo el interés, que además comparto, sobre el respeto y protección a las mujeres. Ojalá fueran tan claros cuando se trata de verdadera violencia como la que ejerce el Premier Bellido. Lo de la conversación con Renato Cisneros jamás pretendió agredir a nadie. No confundir”.

