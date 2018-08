Sheyla Rojas revela fecha de matrimonio y confiesa que quiere una ‘boda mágica’ | VIDEO

Sheyla Rojas reveló la fecha en que contraerá matrimonio con Pedro Moral durante una entrevista en el programa ‘En boca de todos’.

Será en la basílica San Francisco el próximo 25 de mayo. Sheyla Rojas entre lágrimas confesó estar viviendo un momento de ensueño con Pedro Moral, a quien se refirió como un ‘maravilloso’ hombre.

“Pedro es más de lo que esperaba, agradezco muchísimo que Dios me mande un hombre tan maravilloso. Me llena de momentos muy bonitos, me motiva a seguir trabajando, a salir adelante, tiene muchos proyectos en los que me involucra a mi hijo y a mí", expresó Sheyla Rojas.

Asimismo, señaló que desea que su boda sea ‘mágica’ donde todos puedan disfrutar y pasarla bien. La conductora de televisión señaló que está encargándose de todos los detalles.

El vestido que lucirá Sheyla Rojas será de la casa europea Pronovias, el cual tendrá una larga cola, los accesorios de Swarovski y el bouquet de flores naturales, según datos anunciados por ‘En boca de todos’.