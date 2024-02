En medio de la polémica desatada tras la participación de Guty Carrera en el reality ‘La Casa de los Famosos’, la influencer Serrath Gutiérrez ha salido a la luz con revelaciones sorprendentes sobre su relación con el conocido modelo y actor.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Serrath Gutiérrez ha salido al paso de los rumores que la vinculan sentimentalmente con Guty Carrera. Gutiérrez no solo negó ser la novia de Carrera, sino que también compartió detalles sobre una supuesta promesa que él le habría hecho antes de su participación en el reality.

En su comunicado, Gutiérrez reveló que el actor le prometió buscarla una vez fuera de la casa, insinuando que estaba dispuesta a esperarlo. Sin embargo, ante la incertidumbre y los rumores que rodean su relación, la modelo ha optado por dejar que Carrera siga su camino y ella continúe con el suyo, deseándole éxito en su carrera.

“Amores para que no se malinterprete nada, dejo este comunicado para aclarar que @GutyCarreraT y yo no somos novios. Él me hizo una llamada antes de entrar a la casa para decirme que lo esperara acá afuera; pero entiendo que en el show pueden suceder cosas y yo prefiero que él haga su vida y yo seguiré con la mía. Le deseo el mayor de los éxitos. Ha sido un placer apoyarlo”, se lee en su comunicado.

Además, Serrath expresó su dolor por posibles traiciones y fallos por parte de terceros, haciendo referencia a su la cercanía entre Guty Carrera y Alana Lliteras en el reality, generando así un gran respaldo por parte de sus seguidores en las redes sociales.

Estas revelaciones han desatado especulaciones entre los internautas, muchos de los cuales apoyan a la influencer y sugieren que Carrera podría estar utilizando a otra persona para ganar popularidad, en lugar de buscar una relación genuina. Ante esta situación, se espera que Guty Carrera se pronuncie para aclarar la situación y dar su versión de los hechos.





