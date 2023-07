Luego de que la chica reality, Gabriela Herrera, contara su experiencia laboral con Sergio George y lo llamara “patán”, el productor musical no se quedó callado y utilizando su cuenta de Twitter arremetió contra la cantante.

“Oye ‘tiktokera’, nunca te llame de vuelta para firmarte. No me interesaba y tú lo sabes. 30 segundos de fama llegando al segundo 29″, expresó el amigo de Yahaira Plasencia.

Para completar su estado, utilizó tres hashtag: “No me sueltan”, “ponte a trabajar”, “¿cantas?”.

Al ser consultado por uno de sus contactos sobre a quien se refería, él contestó: “Una busca pauta que está en el “colgándose all-stars”. Se suman cada día mas”.

Oye "tik tokera", nunca te llame de vuelta para firmarte. No me interesaba y tu lo sabes. 🤡 30 segundos de fama llegando al segundo 29. #nomesueltan #ponteatrabajar #cantas? — sergio george (@sergiogeorge) July 2, 2023

¿QUÉ LE DIJO GABRIELA HERRERA?

“Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Tu productor te tiene que apoyar, no destruirte; tiene que ayudarte a surgir, no te tiene que matar o dar algo negativo”, señaló la bailarina a un medio local.

La integrante de ‘Esto es Guerra’ arremetió contra el productor estadounidense y le lanzó fuertes calificativos tras recordar que ella también estuvo a punto de firmar un contrato que hubiera perjudicado su carrera artística.

“El tema del contrato lo dije, era muy abusivo, tenía varias cláusulas, no era favorable. Me salvé, de verdad, de verme involucrada con alguien que me iba a perjudicar completamente”, sostuvo la modelo