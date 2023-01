El cantante de cumbia Christian Domínguez apareció en la nueva temporada de ‘América Hoy’ y fue uno de los primeros confrontados por Janet Barboza y Brunella Horna, conductoras del programa. La pareja de Pamela Franco reveló que todavía sigue casado con Tania Ríos, pese a que hace unos días señaló que ya todo estaba listo para separarse.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado... Demora meses porque es Estados Unidos, vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, solamente”, expresó la expareja de Karla Tarazona.

Sin embargo, su esposa mencionó hace unos días que no tenía conocimiento de ningún trámite de divorcio y que tampoco se había comunicado con Domínguez.

Ante ello, Ethel Pozo, respaldó a su compañero al revelar que: “Christian se quiere divorciar hace muchos años porque tiene a su amada Pamela Franco. Tú nos dijiste que la persona con la que te casaste hace muchos años no tiene dirección fija en Estados Unidos porque se imaginarán. No hay cómo notificarla de cómo sería el proceso regular”.

El cumbiambero dice que los planes de matrimonio con Pamela Franco se han postergado, pues primero quieren comprar una casa.

Christian Domínguez sobre los divorcios 2

VIDEO RECOMENDADO

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza