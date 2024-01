El destacado futbolista peruano Paolo Guerrero y su pareja, Ana Paula Consorte, habrían formalizado su unión en matrimonio civil en Brasil. La pareja, que ha compartido su relación en la esfera pública, habría dado este importante paso en una ceremonia discreta, con la presencia ‘Doña Peta’.

Esta información la reveló Javier Lobatón en una entrevista al medio Trome, en la que resalta la buena relación que existe entre ambos.

“Tiempo atrás les comenté que ellos iban a formalizar su relación porque Paolo con ella se siente realizado y se han casado por civil. Ana Paula lo apoya mucho, lo encamina, aparte que con la familia de él y sus amigos se lleva muy bien. Además, los hijos le han dado nueva vitalidad y energía, está muy contento, es una mezcla de tranquilidad y madurez la que vive”, declaró Javier Lobatón.

Además, Lobatón reveló que la ceremonia fue privada y se realizó en Brasil, en donde estuvo ‘Doña Peta’: “El matrimonio se realizó en Brasil a finales de diciembre del año pasado, fue una boda íntima. La tía Peta sí estuvo”.





¿PAOLO LO DESMIENTE?





Luego de trascender la información de su boda, Rodrigo González ‘Peluchín’, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, informó que el mismo Paolo Guerrero desmentía la información propalada por Javier Lobatón.

“Él no entiende por qué desde hace tiempo este señor [Javier] Lobatón viene dando mensajes y que ni él ni nadie cercano a su familia lo ha nombrado vocero... Esto no es cierto y agradece mucho que desmienta este tipo de comentarios y que no crean absolutamente nada y que cuando él quiera hablar de su vida, cuando él tenga algo que decir, cuando él se quiera casar, que por lo pronto no se ha casado... No es verdad que Paolo Guerrero se haya casado”, refiere el conductor

En exclusiva para Amor y Fuego, Paolo Guerrero aclara que no se ha casado con Ana Paula Consorte.

— Willax Televisión (@willaxtv) January 26, 2024





