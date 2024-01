En la más reciente temporada de ‘Bailando 2023′, Marcelo Tinelli compartió detalles reveladores acerca de su convivencia con Milett Figueroa. Ambos comparten hogar desde hace varias semanas, poco tiempo después de comenzar su relación.

La situación se desencadenó cuando, durante el reality de baile, la producción le entregó a Marcelo Tinelli un sándwich, el cual no dudó en morder de inmediato. Sin embargo, en cuestión de segundo, expresó su insatisfacción e incluso abrió el pan para confirmar su contenido.

“Está riquísimo, pero les dije, no pepino y no berenjena”, le dijo a la asistente de producción que tenía una bandeja llena de sánguches.

En ese instante, reveló que padece de acidez desde hace mucho tiempo, por lo que no consume limón: “Les cuento algo que me sucede desde muchos años, la acidez, detesto el limón, no puedo comer limón”, señaló.

Además, compartió un pequeño conflicto que tiene con Milett Figueroa durante su convivencia. Tinelli comentó: “A Milett le gusta todo con limón, yo le tiro los limones de la casa”.

Finalmente, afirmó que tampoco le agrada el vinagre ni la salsa vinagreta, por lo que prefiere consumir sus ensaladas únicamente con aceite y sal.

