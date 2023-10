La tercera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ ingresó a la recta final y mientras los participantes intentan demostrar sus habilidades culinarias, Santi Lesmes fue eliminado este 3 de octubre y se perdió la oportunidad de levantar la ansiada ‘olla de oro’.

El conductor de ‘Arriba mi gente’ debía preparar un pastel en forma de domo con plátanos y fresas, pero desafortunadamente su postre no convenció al jurado y fue superado por Mariella Zanetti y Josi Martínez.

El presentador español, quien inicialmente se mostraba bastante confiado de seguir en la competencia, no pudo evitar quebrarse al despedirse el público y dijo que se siente orgulloso de haber dado todo lo mejor en la competencia.

“Me voy triste y contento. Triste porque no quiero abandonar la competencia, contento porque creo que he estado a la altura e hice un buen programa”, señaló.

Por su parte, Giacomo Bocchio le dedicó sentidas palabras a Santi Lesmes tras dar a conocer su eliminación.

“Santi, en el tiempo que te he visto en esta cocina, te he visto evolucionar, he probado sabores tuyos elegantes, bien hechos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste allá adentro que tú te vas de acá sin ser menos que ninguno de los que está acá. Te felicito, has evolucionado en la cocina, has mostrado tu lado humano, has mostrado lo amigo que eres con los demás. Eres un payaso, nos haces reír a todos, eres un payaso en el mejor sentido de la palabra”, sostuvo el chef antes de destacar la gran amistad que han formado durante su participación en el programa.