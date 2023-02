En una ceremonia simbólica por el Día de San Valentín, la excongresista Susy Díaz contrajo “matrimonio” con su perro ‘Chiqui’, quien la acompaña desde hace 18 años.

La artista llegó hasta la veterinaria Animal Surco donde se realizó la ceremonia, llegó en limosina y vestida de blanco. A su lado, el pequeño Chiqui, que también estaba vestido para la ocasión.

En el improvisado altar, un hombre disfrazado de sacerdote ofició la boda. Luego dar el sí, Susy colocó uno de los anillos en la oreja de Chiqui y luego ella se puso el aro que le correspondía.

“Los declaró perro y mujer”, dijo el falso cura y Susy Díaz mostró su alegría en la insólita ceremonia.

“Es el único perro que no me abandona y que me dura 18 años. Este es un amor de cuatro patas”, dijo la actriz cómica.

Quien también estuvo en la boda fue Florcita Polo, hija de Susy, que se mostró contenta por la unión.

“Mi mamá está feliz, ‘Chiqui’ la ama, es el único perro fiel, como dice mi mamá”, declaró.

La ceremonia ocurrió en la mencionada veterinaria ubicada en Surco, donde otros perros también contrajeron matrimonio.

