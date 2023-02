Fátima Aguilar y Alicia Retto, conductoras de Latina Matinal, fueron sorprendidas por sus parejas luego que se presentaran con un ramo de rosas en el set de televisión. La situación impactó a ambas periodista, quienes lo tomaron como un gesto significativo y hermoso.

Ambos jóvenes se armaron de valor para hacerles un regalo especial por San Valentín con todas las cámaras grabando en el set. Aguilar y Retto no tenían idea de lo que sucedía, ya que se encontraban de espaldas cuando ellos hicieron su aparición.

No fue hasta que Fátima Aguilar volteo y notó de reojo la sorpresa. Por un rato trató de disimularlo hasta que fue evidente la presencia de sus parejas.

Alicia Retto soltó una carcajada por la emoción que le produjo ver a su pareja con un ramo de flores. “¡Hasta el café se me cae ¿Qué haces aquí? Tú no te ibas de viaje?”, dijo.

En cambio, Fátima Aguilar se sorprendió por la valentía de su esposo quien, ella asegura, no le gusta salir frente a cámaras ni en grabaciones. “¿Tú no estabas trabajando? (…) ¡Tú ni siquiera sales en mis historias y no puedo creer que estés en televisión nacional, ahora!”.

Ambas se mostraron un poco nerviosas al inicio, pero luego se soltaron e hicieron una reflexión sobre lo que significaba el amor: “el amor no tiene por qué doler, es algo que se expresa día a día”, dijo Alicia Retto.

