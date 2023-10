Fuerte. Samantha Batallanos confirmó lo que era un secreto a voces, ya que reveló que Jessica Newton la destituyó del Miss Grand Perú por subir de peso. La directora envió a Maricielo Gamarra en su lugar para concursar en el certamen internacional.

Como se recuerda, Jessica Newton es la encargada de determinar a la Miss Grand Perú y acompañarla en todo el proceso de preparación para llegar en las mejores condiciones al certamen internacional. Sin embargo, en la edición del 2020, surgió una polémica que le costaría la corona a Samantha Batallanos.

En el 2019, Samantha Batallanos se consagró como la Miss Grand Perú y debió representar al país en el Miss Grand Internacional 2020, pero a tan solo horas antes del concurso, la organización Miss Perú, dirigida por Jessica, anunció que Maricielo Gamarra, quien formó parte del top 3 de la última edición del Miss Perú, sería la representante oficial en el Miss Grand International 2020.

“Fui Miss Grand dos años. La primera vez me quitaron la corona porque, llegó la pandemia, subí de peso. Obviamente, no estaba haciendo ejercicio porque no salíamos”, explicó la modelo.

“Jessica me quitó la corona por mis medidas. Luego, en el 2021, me dice ‘quiero coronarte otra vez’. El apoyo a sus otras candidatas ¿dónde está?”, mencionó.

