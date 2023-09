Samahara Lobatón se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta luego que se difundiera varios audios donde tilda de ‘negros y cholos’ a la familia de su expareja Jonathan Horna Feijo, más conocido como Youna.

La hija de Melissa Klug ha desatado gran indignación en las redes sociales y los usuarios no tardaron en arremeter en su contra por los comentarios racistas en contra del barbero.

Y es que varios internautas no dudaron en cuestionar a la influencer tras discriminar al padre de su hija por ser afrodescendiente, y le recordaron que sus hermanos también tienen un origen similar por parte de la familia de Jefferson Farfán.

“Pobre infeliz, que ella es rubia jajajaja su papá acaso no es negro también jajaja eso pasa cuando viven en un mundo que no es el suyo a cuesta de otros que los crían de manera equivocada”, “Al insultar al padre su hija de negros, está insultando a sus hermanos hijos de Jefferson”, “Pobre chica desubicada ¿acaso no se dio cuenta de dónde viene? Sin las cirugías créanme no sería lo que es ahora porque bonita no es tampoco, tiene una cara muy rara”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes.

“Cómo si ella fuera rubia, además tiene hermanos de raza morena, su papá también es así de raza morena. Que mal… que daño le hace a su hija, es una mocosa inmadura que no sabe criar a su hija pobre por la bebé crecerá lleno de resentimiento y odio a su padre gracias a su madre”, “Desubicada total, qué ella es gringa ¿por dónde?, no ha mirado bien a su familia... no se da cuenta de lo que habla esa chica... y que ejemplo le da a su hija”, se lee en la publicación de ‘Amor y Fuego’ donde se oyen los polémicos audios de Samahara Lobatón.