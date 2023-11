El cantante y productor Karlos Terrones se animó a revelar detalles sobre la amistad que tiene con la modelo e influencer Rosángela Espinoza, luego que las cámaras de los medios de espectáculos los ‘ampayaran’ saliendo juntos en diferentes oportunidades.

El también empresario puso fin al misterio y contó por primera vez si realmente tuvo un efímero romance con la ‘chica selfie’, tal como se especuló en algunos programas de espectáculos.

“Rosángela es una mujer impresionante y maravillosa, tengo un buen concepto de ella. La pasamos muy chévere, pero somos buenos amigos. Incluso, ahora la estoy contratando para un show infantil de un evento navideño que estoy produciendo”, sentenció.

Por otro lado, el artista anunció que próximamente lanzará temas inéditos, las cuáles espera se conviertan todo un hit en las fiestas de fin de año.

“Ahora vengo produciendo el tema ‘15 de febrero’, que es una composición inédita y que habla de un año nuevo para las personas. Desde ese día para adelante vinieron muchas cosas buenas para mí”, dijo.

¡Se codea con los grandes!

Karlos Terrones, más conocido como ‘El Jeque de la Salsa’, sigue avanzando en su carrera musical y reveló que ya se encuentra grabando nuevos temas con nada menos que productores y músicos del legendario Grupo Niche de Colombia.

“Ahora estamos grabando con uno de los productores del Grupo Niche, Leo Aguirre, quien es el director musical de Charlie Cardona. En dos semanas me voy a Colombia para ver todo lo de la grabación y las melodías, serán 4 temas que estoy seguro serán todo un éxito en las radios y plataformas digitales”, manifestó.

Asimismo, el conocido intérprete anunció que el próximo 25 de noviembre participará en un festival musical donde le tocará compartir escenario con varias figuras de nuestra escena y también nada más con la famosa agrupación The Latin Brothers de Colombia.

“Me siento bendecido de estar presente este sábado 25 de noviembre en el 48° aniversario de la Cooperativa El Tumi en el club ubicado en Carabayllo junto a grandes figuras de nuestra música como Corazón Serrano, El Lobo y la Sociedad Privada, Kate Candela y también con una leyenda viviente de la salsa como The Latin Brothers. Es un honor para mí compartir un mismo escenario con ellos”, agregó.

El músico también se refirió al éxito que viene teniendo su canción ‘Agua de piedra’, tema con el cual muchas personas se sienten identificada por haber tenido alguna vez en la vida una decepción amorosa.

“No me esperé que ‘Agua de piedra’ tuviera el éxito que tiene hasta ahora en las plataformas digitales y en varios países como España y México. Es un tema inédito que habla sobre una persona que se enamora existe un líquido que vuelve a corazón duro y no pueda tener una decepción amorosa. Es una conocida leyenda de nuestra selva”, sostuvo el cantante evidentemente emocionado.