Alan Castillo, más conocido como Robotín, regresó al programa ‘Andrea’, esta vez para denunciar a Jazmín, su expareja y madre de sus hijas no biológicas por maltrato, pues asegura que la mujer las encierra para que no salgan.

El carismático personaje asegura que en ningún momento les ha quitado el apoyo económico a los hijas de la mujer, pese a enterarse que no eran suyas por una prueba de ADN que se hizo en el programa de Andrea Llosa.

“Te doy la mitad para que alquiles un departamento. Si grabara cómo vives, me endeudaba sí, mi situación económica está mal, pero tú no te preocupes, yo pienso en mis hijas. Tengo todas las capturas de los yapes que te envío, no seas mala, no hables cosas que no son. Siempre estoy pendiente de ti y de las bebés, les yapeo 30, 40 o 50 soles al día. No me molesta que esté con otra persona”, le recriminaba a Jazmín.

“Nuestra relación... no teníamos enamoramiento ni noviazgo. Ella me mintió, llegó con su hijita en brazos a mi casa diciéndome ‘mi papá me botó’, no teníamos una relación de amor. Nunca la amé, tenía una hija y me encariñé con ella. Yo te yapeo por todas, no solamente por una. Cuando se enferma yo doy”, añadió.

El cómico mostró su preocupación por la salud de las menores, quienes asegura permanecen encerradas durante varias horas.

“Mis hijas estaban bajando solas al colegio, son casi 10 cuadras, no puedes mandarlas solas. Qué te cuesta, no trabajas, estás en la cama todo el día. A tus hijas las dejas encerradas, en lugar de llamarme a mí que soy el padre y las puedo cuidar. Llama a otra persona en lugar que a mí”, denunció Castillo.

Ante estas acusaciones, la madre de las pequeñas aseguró que las encerraba y les pedía que no atendieran la puerta si alguien tocada por su seguridad.

