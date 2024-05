Ricky Trevitazzo generó preocupación entre sus seguidores al aparecer en una transmisión en vivo de TikTok con el rostro visiblemente hinchado y los ojos entrecerrados.

Muchos seguidores del cantante le preguntaron al artista qué era lo que le estaba sucediendo, ya que hace algunos meses el cantante estuvo delicado de salud debido a un cuadro de dengue.





¿Qué le pasó a Ricky Trevitazzo?

Sin embargo, Trevitazzo aclaró la situación y aseguró que no había motivos para alarmarse, pues explicó que la hinchazón en su rostro era consecuencia de un reciente implante capilar.

“No, no es una alergia. No me pasó nada, me hice un implante capilar y por eso estoy así hinchado”, comentó durante la transmisión.

Trevitazzo detalló que la hinchazón es una parte normal del proceso postoperatorio y que es algo temporal, por lo que no debería haber preocupación.

“No me puedo poner hielo ni nada, el proceso de hinchazón tiene que seguir su curso. Hoy sábado es el tercer día con la hinchazón y está mejor, ayer estaba peor, estaba súper hinchado. No me he intoxicado, es un proceso de la operación”, agregó.

El cantante reveló que se le implantaron más de 6,000 unidades foliculares, principalmente en las entradas donde había experimentado pérdida de cabello.

“El implante demora según las unidades foliculares que te pongan. No puedo comentar si es canje o no, esos son temas míos. Me puse en las entradas porque no tenía”, añadió.

Por último, el cantante hizo una promesa especial a sus seguidores y dijo que regalará sus gorras. “Les prometo que cuando esté mejor, en unos quince días, todas mis gorras las voy a donar por aquí”, concluyó.





Ricky Trevitazzo y su paso por ‘El Gran Chef Famosos’

El cantante Ricky Trevitazzo fue uno de los participantes de ‘El Gran Chef Famosos X2′. El artista llegó a la competencia junto a Luigui Carbajal, su excompañero en la recordada agrupación ‘Skándalo’.

La dupla se estuvo en capilla varias veces y finalmente quedó eliminada luego de no convencer al jurado con su sazón. En aquel momento, Ricky señaló que aprendió mucho de la cocina en el reality y se despidió entre lágrimas.

“No he defraudado a mi familia, siento que puedo dar más y si se da la oportunidad de volver, voy a venir y voy a ganar”, señaló.





